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Лечение души, исцеление сердца

Врачи ранней эпохи Ислама и их важный вклад в психическое здоровье На протяжении длительного периода в истории человечества медицина была связана с различными верованиями и магическими ритуалами. Различные психические отклонения воспринимались людьми как одержимость, несчастные больные подвергались гонениям и издевательствам.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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В Древней Греции считалось, что психические отклонения – «признак одержимости и наказание богами за грехи, которые могут быть излечены только жертвоприношениями». 


С развитием Ислама произошли колоссальные изменения во всех областях науки, включая психологию и психиатрию, которая впоследствии окажет серьёзное влияние на современный западный научный мир.
Исламские врачи рассматривали психологическое состояние человека в понятие общей медицины, позже

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