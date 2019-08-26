Лечение души, исцеление сердца

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В Древней Греции считалось, что психические отклонения – «признак одержимости и наказание богами за грехи, которые могут быть излечены только жертвоприношениями».



С развитием Ислама произошли колоссальные изменения во всех областях науки, включая психологию и психиатрию, которая впоследствии окажет серьёзное влияние на современный западный научный мир.

Исламские врачи рассматривали психологическое состояние человека в понятие общей медицины, позже