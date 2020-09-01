Ответы на вопросы от 1.09.2020 (по Ханафи)

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1. Можно ли, совершая намаз, суры или дуа (мольбы) читать с листа или книги, пока не выучишь? И действителен ли такой намаз?

По мнению имама Абу Ханифы, если человек читает суры в намазе, смотря в Коран или же на стену, где он написан, не зная наизусть, то это нарушает намаз. И разницы нет, много прочитал или мало, является он имамом или молящимся в одиночку, не знающим вообще ничего наизусть или же знающим что-то. Причиной является то, что намаз – это поклонение, а чтение