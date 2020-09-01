Ответы на вопросы от 1.09.2020 (по Ханафи)
1. Можно ли, совершая намаз, суры или дуа (мольбы) читать с листа или книги, пока не выучишь? И действителен ли такой намаз? 2. Может ли в человека вселиться душа его отца? Если да, то что делать? 3. Можно ли женщине выщипывать волоски над верхней губой (усы)? 4. Каково решение по поводу добавления «Бисмиллях» («Бисмилляхи ррахмани ррахим») перед дополнительной сурой в намазе? 5. Если человек намеренно не совершает намаз, то есть он знает, что его надо совершать, ему напоминают об этом, но он всё равно не делает, впадает ли он в неверие? Не отрицает, что его нужно делать, но когда приходит время совершить, то находит тысячу причин: хочет спать, занят, забыл, некогда и т. п. 6. Является ли наджасой (нечистотой) сгусток крови, который остаётся между костями после забоя животного? 7. Разрешено ли по ханафитскому мазхабу есть угря и сома? 8. Можно ли выражать соболезнование родственникам-христианам и в какой форме? 9. Некоторые люди режут новорождённых ягнят, чтобы из их шкур изготовить папахи, или же режут беременную овцу, а затем достают плод и делают папахи из его шкуры. Разрешено ли это? 10. В армии в сухпайке дают говяжью тушёнку, можно ли её есть? И как быть, когда такую тушёнку продаёт мусульманам мусульманин? Старые люди покупают её, потому что им жевать легко и можно быстро приготовить. На банке написано, что в составе – говядина. Разве не продавец в данном случае является ответственным за последствия? И будет ли он отвечать за это в Судный день?статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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1. Можно ли, совершая намаз, суры или дуа (мольбы) читать с листа или книги, пока не выучишь? И действителен ли такой намаз?
По мнению имама Абу Ханифы, если человек читает суры в намазе, смотря в Коран или же на стену, где он написан, не зная наизусть, то это нарушает намаз. И разницы нет, много прочитал или мало, является он имамом или молящимся в одиночку, не знающим вообще ничего наизусть или же знающим что-то. Причиной является то, что намаз – это поклонение, а чтение
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