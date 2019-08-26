Биография имама Абу Ханифы
Большинство учёных-мухаддисов (изучающих хадисы) считают, что табиин – это тот, кто встречал сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, даже если не находился определённое время рядом с ними (сухбат). Это мнение подтверждают такие учёные, как ан-Навави и Ибн Салях.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Имам Абу Ханифа встречал многих сподвижников, живших в Куфе, и по этой причине является табиином, чего не удостоились его современники, такие учёные, как Авзаи в Шаме (территория, в которую сегодня входят Кипр, Ливан, Сирия, земли Палестины, Иордания, Израиль, часть Южной Турции), Хаммадайни в Басре (город на юго-востоке Ирака), Саври в Куфе (город в Ираке), Малик в Медине и Ляйс бин Саад в Мисре (Египет).
Итак, Абу Ханифа является одним из табиинов, про которых сказано в Священном
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