Биография имама Абу Ханифы

52

Имам Абу Ханифа встречал многих сподвижников, живших в Куфе, и по этой причине является табиином, чего не удостоились его современники, такие учёные, как Авзаи в Шаме (территория, в которую сегодня входят Кипр, Ливан, Сирия, земли Палестины, Иордания, Израиль, часть Южной Турции), Хаммадайни в Басре (город на юго-востоке Ирака), Саври в Куфе (город в Ираке), Малик в Медине и Ляйс бин Саад в Мисре (Египет).



Итак, Абу Ханифа является одним из табиинов, про которых сказано в Священном