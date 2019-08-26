Процесс раздела имущества

23

После того как компаньоны обсудили, каким образом будет разделён их бизнес или имущество, делящий (касим) бросает жребий между ними, для того чтобы определить, какая доля и кому будет принадлежать. После того как жребий будет брошен и определены доли, участники раздела имущества не имеют права отказаться от выделенной доли.

Если в долю человека, участвующего в разделе имущества, вошли дорога или ручей, которые не были обозначены в договоре, то, если есть возможность