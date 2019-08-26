«Мы связаны и кровью, и любовью друг к другу»

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Открывая встречу, Набиюлла Яхьяев рассказал о любви к Родине, важности патриотического воспитания подрастающего поколения, об уважении к культурному, историческому, национальному и конфессиональному многообразию нашей страны.



Ахмед Раджабов в своём выступлении отметил важность духовно-нравственного просвещения, стремление к познанию и ценность знаний с точки зрения Ислама.

Встреча получилась познавательной, военнослужащие задавали разные вопросы и получили