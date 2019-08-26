«Мы связаны и кровью, и любовью друг к другу»
16 августа в Омске состоялась встреча делегации религиозных и общественных деятелей с военнослужащими войсковой части №7543. Встретиться с защитниками Родины пришли имам Соборной мечети г. Омска Набиюлла Яхьяев, представитель газеты «Ас-салам» Ахмед Раджабов, председатель комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских матерей» Любовь Лобова, имам Центральной соборной мечети г. Омска Амангельды Смагулов.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Открывая встречу, Набиюлла Яхьяев рассказал о любви к Родине, важности патриотического воспитания подрастающего поколения, об уважении к культурному, историческому, национальному и конфессиональному многообразию нашей страны.
Ахмед Раджабов в своём выступлении отметил важность духовно-нравственного просвещения, стремление к познанию и ценность знаний с точки зрения Ислама.
Встреча получилась познавательной, военнослужащие задавали разные вопросы и получили
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