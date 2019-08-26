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Мой островок спокойствия и веры…

Что для меня намаз? Намаз для меня – нечто особенное. Это не просто выполняемые на автомате наклоны, подъёмы, заученные суры и дуа.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Это особое состояние, когда я чувствую безграничную защиту и спокойствие.
Молитвенный коврик – это мой островок, в котором есть только я и Всевышний. И никто не может ворваться на него и нарушить его спокойствие.


Это особенный мир, в котором нет забот, хлопот, готовки, стирки, глажки и детских криков.
В этом мире я знаю, что меня всегда поймут, выслушают, примут и поддержат.


Мир, границы которого очерчивает мой маленький зелёный коврик, защищает меня от внешних

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