Мой островок спокойствия и веры…

26

Это особое состояние, когда я чувствую безграничную защиту и спокойствие.

Молитвенный коврик – это мой островок, в котором есть только я и Всевышний. И никто не может ворваться на него и нарушить его спокойствие.



Это особенный мир, в котором нет забот, хлопот, готовки, стирки, глажки и детских криков.

В этом мире я знаю, что меня всегда поймут, выслушают, примут и поддержат.



Мир, границы которого очерчивает мой маленький зелёный коврик, защищает меня от внешних