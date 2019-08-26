Как предсказание монаха привело в Рай
Тальха ибн ‘Убайдуллах ибн ‘Усман ибн ‘Амр ибн Ка‘б ибн Са‘д ибн Тайм ибн Мурра аль-Курайши ат-Тайми по прозвищу Абу Мухаммад, известный как Тальхат аль-Хайр, родился в 28-м году до хиджры.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
Тальха رضي الله عنه является одним из десяти сахабов, которых Пророк ﷺ при жизни обрадовал вестью о Рае. Также он был одним из восьми сподвижников, которые первыми приняли Ислам, а также одним из шести видных сподвижников, которые входили в Шуру (совет) правителя правоверных ‘Умара ибн аль-Хаттаба رضي الله عنه. Он принял Ислам, следуя призыву Абу Бакра Ас-Сиддика رضي الله عنه.
От Ибрахима ибн Мухаммад ибн Тальха передаётся, что Тальха ибн ‘Убайдуллах рассказал:
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