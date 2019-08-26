12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяЛичностиСподвижники Пророка

Как предсказание монаха привело в Рай

Тальха ибн ‘Убайдуллах ибн ‘Усман ибн ‘Амр ибн Ка‘б ибн Са‘д ибн Тайм ибн Мурра аль-Курайши ат-Тайми по прозвищу Абу Мухаммад, известный как Тальхат аль-Хайр, родился в 28-м году до хиджры.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
72


Тальха رضي الله عنه является одним из десяти сахабов, которых Пророк ﷺ при жизни обрадовал вестью о Рае. Также он был одним из восьми сподвижников, которые первыми приняли Ислам, а также одним из шести видных сподвижников, которые входили в Шуру (совет) правителя правоверных ‘Умара ибн аль-Хаттаба رضي الله عنه. Он принял Ислам, следуя призыву Абу Бакра Ас-Сиддика رضي الله عنه. 


От Ибрахима ибн Мухаммад ибн Тальха передаётся, что Тальха ибн ‘Убайдуллах рассказал: 

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Саад ибн Абу Ваккас رضي الله عنه

Саад ибн Абу Ваккас رضي الله عنه является одним из десяти сподвижников, которых Посланник Аллаха ﷺ при жизни

Зубайр ибн аль-Аввам رضي الله عنه

Зубайр ибн аль-Аввам ибн Хувайлид ибн Асад ибн Абд уль-узза ибн Кусаю ибн Киляб аль-Кураши аль-Асади, Абу

Абу Убайда ибн аль-Джаррах رضي الله عنه

Абу Убайда ибн Амир ибн Абдуллах ибн аль-Джаррах аль-Кураши аль-Фихри رضي الله عنه родился в 40-м году по хиджре

Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه

Сподвижники Пророка ﷺ Али ибн Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиб ибн Хишам ибн Абду Манаф ибн Кусаю приходится