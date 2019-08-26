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Как преобразить гостиную, если нет денег

Что делать, если хочется внести разнообразие в привычную обстановку гостиной, но денег и сил на дорогостоящий ремонт нет? Дизайнеры интерьера утверждают, что уют и стиль дома не зависят от финансовых вложений. Вот несколько простых приёмов, которые помогут сделать ваш интерьер намного ярче.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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1. Шторы 

Каждая хозяйка знает, что занавески могут полностью изменить облик дома. Но обращали ли вы внимание на то, что плотные шторы выглядят более стильно, чем тонкие? За новым домашним текстилем советуем пойти не в дорогой салон штор, а в магазин тканей и выбрать там подходящий материал благородных, спокойных оттенков – серого, бежевого, а уже потом сшить из него занавески в любом ателье, так выйдет намного экономнее. 


2. Ковёр

Не

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