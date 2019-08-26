Джинсы – легенды и действительность

46

Легенды и действительность

Есть несколько историй появления джинсов, но все они связаны с развитием золотодобычи в Калифорнии. Это было время «золотой лихорадки», как окрестил её позже Джек Лондон, когда за лёгкими деньгами в США съезжались люди со всех континентов. Но среди тех, кто сходил с пароходов, были не только старатели, но и лавочники.

История одного неликвида

Добыча золота требовала не только выносливости и силы, но и