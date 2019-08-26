Джинсы – легенды и действительность
Джинсы – одни из самых популярных брюк современности. И хотя бы одна пара их найдётся в гардеробе практически у каждого. Ведь, действительно, что может быть удобнее джинсов? Но знаете ли вы историю этих брюк?статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Легенды и действительность
Есть несколько историй появления джинсов, но все они связаны с развитием золотодобычи в Калифорнии. Это было время «золотой лихорадки», как окрестил её позже Джек Лондон, когда за лёгкими деньгами в США съезжались люди со всех континентов. Но среди тех, кто сходил с пароходов, были не только старатели, но и лавочники.
История одного неликвида
Добыча золота требовала не только выносливости и силы, но и
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