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Победи своё эго (нафс)

Первая часть: Скрытое многобожие. Служим ли мы своим страстям. Склонность человека к самодовольству. Незнание своего эго. Явные признаки присутствия эго (нафса). Человеческие слабости. Тяга к славе. Чем чревато, или опасность самомнения

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 


Скрытое многобожие

Самая большая опасность скрытого многобожия заключается в том, что человек ставит себя выше других, его эго поражено самомнением, самонадеянностью и самовосхищением (ужб, или ужбу). А выражается оно в том, что все блага, которые Аллах ﷻ даровал человеку, тот считает своей личной заслугой и достоинством, будь это какие-то способности или таланты, успех или благополучие.

 

Постепенно в человеке

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