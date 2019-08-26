Победи своё эго (нафс)

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ГЛАВА ПЕРВАЯ.



Скрытое многобожие

Самая большая опасность скрытого многобожия заключается в том, что человек ставит себя выше других, его эго поражено самомнением, самонадеянностью и самовосхищением (ужб, или ужбу). А выражается оно в том, что все блага, которые Аллах ﷻ даровал человеку, тот считает своей личной заслугой и достоинством, будь это какие-то способности или таланты, успех или благополучие.

Постепенно в человеке