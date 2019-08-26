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Выплатят или нет?

Вопрос об очередных выплатах всё ещё остаётся открытым, хотя родители очень рассчитывали на эту помощь. Расходы в преддверии учебного года немаленькие, а доходы у многих упали.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Но ждать издания указа и перечисления Минфином денег в ПФР для третьей «коронавирусной» выплаты не стоит. Вне зависимости от «сезонных» пособий есть пособие, на которое могут рассчитывать родители школьников и студентов.

 

Регион определяет

Пособие для школьников и студентов – региональная выплата, которая идёт из местного бюджета и регулируется местными нормативно-правовыми актами. Из-за этого в каждом регионе отличаются размер выплат

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