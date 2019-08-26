О важности образования

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Всевышний Господь сотворил человека без каких-либо знаний, но наделил его органами чувств: слухом, зрением и т. д., а главное – разумом, посредством которого мы можем познать окружающий мир, приумножить свои знания, а с увеличением знаний увеличивается достоинство человека и его степень перед остальными.

Всевышний Аллах говорит (смысл): «Аллах ﷻ вывел вас из утробы ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он дал вам слух, зрение и сердце, чтобы вы (поняв величие благ, которыми