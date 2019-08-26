О важности образования
Первым словом Господа нашей общины в Его Откровении – Коране – было «Читай!». Всевышний Аллах говорит (смысл): «Читай с именем твоего Господа, который сотворил (всё сущее). Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – самый щедрый. Он научил (человека писать) пером. Научил человека тому, чего тот не знал» (сура «Аль-Аляк», аяты 1–5).статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Всевышний Господь сотворил человека без каких-либо знаний, но наделил его органами чувств: слухом, зрением и т. д., а главное – разумом, посредством которого мы можем познать окружающий мир, приумножить свои знания, а с увеличением знаний увеличивается достоинство человека и его степень перед остальными.
Всевышний Аллах говорит (смысл): «Аллах ﷻ вывел вас из утробы ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он дал вам слух, зрение и сердце, чтобы вы (поняв величие благ, которыми
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