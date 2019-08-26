12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяЧитательская

Зять не обеспечивает семью

Я выдала свою дочь за нищеброда. Пока сватался, ездил на дорогом автомобиле, водил дочь по ресторанам, говорил, что скоро купит дом. А сам пять лет как на квартире, машина оказалась не его, зарплаты ни на что не хватает. Другие мужчины зарабатывают на трёх работах, дачи уже строят, их жёны ни в чём не нуждаются. А наш зять скупится лишний рубль на семью потратить. Хочу дочку забрать, да ребёнок у них есть. Что нам делать? Н. Степанова, Липецк

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
83

Ответ богослова:

На что следует обращать внимание при вступлении в брак? Какова в этом роль родителей? Каким требованиям должен отвечать будущий спутник жизни? Наша религия устанавливает основополагающие принципы во всех сферах нашей жизни, в вопросах бракосочетания также установлены определённые предписания.

 

Поэтому при заключении брака разум и логика должны играть определяющую роль, и при выборе спутника жизни не следует пренебрегать мнением

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Новые родственники

Уехав на заработки, отец бросил нас с матерью и обзавёлся новой семьёй. Прошло много лет, недавно я узнал, что

Тяжёлая жизнь

Моя мама умерла от эпилепсии, когда мне было восемь месяцев. После её смерти меня воспитывали отец и его

Утренняя песенка

Тёплым осенним утром на ветке куста облепихи, который рос у дороги, радостно чирикал Зяблик:

Статьи «Ас-салама» – повод для обсуждения

Ассаламу алейкум, уважаемая редакция!