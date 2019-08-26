Зять не обеспечивает семью
Я выдала свою дочь за нищеброда. Пока сватался, ездил на дорогом автомобиле, водил дочь по ресторанам, говорил, что скоро купит дом. А сам пять лет как на квартире, машина оказалась не его, зарплаты ни на что не хватает. Другие мужчины зарабатывают на трёх работах, дачи уже строят, их жёны ни в чём не нуждаются. А наш зять скупится лишний рубль на семью потратить. Хочу дочку забрать, да ребёнок у них есть. Что нам делать? Н. Степанова, Липецкстатья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Ответ богослова:
На что следует обращать внимание при вступлении в брак? Какова в этом роль родителей? Каким требованиям должен отвечать будущий спутник жизни? Наша религия устанавливает основополагающие принципы во всех сферах нашей жизни, в вопросах бракосочетания также установлены определённые предписания.
Поэтому при заключении брака разум и логика должны играть определяющую роль, и при выборе спутника жизни не следует пренебрегать мнением
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