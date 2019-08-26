Зять не обеспечивает семью

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Ответ богослова:

На что следует обращать внимание при вступлении в брак? Какова в этом роль родителей? Каким требованиям должен отвечать будущий спутник жизни? Наша религия устанавливает основополагающие принципы во всех сферах нашей жизни, в вопросах бракосочетания также установлены определённые предписания.

Поэтому при заключении брака разум и логика должны играть определяющую роль, и при выборе спутника жизни не следует пренебрегать мнением