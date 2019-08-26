Новые родственники
Уехав на заработки, отец бросил нас с матерью и обзавёлся новой семьёй. Прошло много лет, недавно я узнал, что отец скончался и у него двое взрослых детей от второго брака. Они другой национальности и веры, но всё же родственники, и мне хочется поддерживать с ними отношения. Я не знаю, как подступиться, вдруг они не захотят общаться. Как мне быть? К. Левченко, Ставропольстатья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Ответ психолога:
В такой ситуации многое будет зависеть от ваших личных намерений. Если вам на самом деле хочется с ними поддерживать связь как с родственниками со стороны отца (по сути, они ваши братья или сёстры по отцу), то вы можете проявить инициативу и надеяться на то, что они её поддержат.
Вполне возможно, что вас будут беспокоить всякие мысли по поводу того, нужно ли это им. Просто игнорируйте эти мысли, поскольку легко оказаться, что они сами тоже
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