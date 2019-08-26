Новые родственники

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Ответ психолога:

В такой ситуации многое будет зависеть от ваших личных намерений. Если вам на самом деле хочется с ними поддерживать связь как с родственниками со стороны отца (по сути, они ваши братья или сёстры по отцу), то вы можете проявить инициативу и надеяться на то, что они её поддержат.

Вполне возможно, что вас будут беспокоить всякие мысли по поводу того, нужно ли это им. Просто игнорируйте эти мысли, поскольку легко оказаться, что они сами тоже