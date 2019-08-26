1 сентября. Дома или в школе?

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С 1 сентября власти планируют начать эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, который продлится до конца 2022 года. Уже обозначен круг его участников. В 14 регионах ведётся подготовительная работа, например в Калужской, Московской, Астраханской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае.

Итогом эксперимента должны стать равные возможности и доступность образования для российских детей независимо от места их жительства.