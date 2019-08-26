Обращение шейха Ахмада-афанди к водителям

49

Особенно сейчас – когда приближается первое сентября, с началом учебного года, если мы не возьмём себя в руки, если мы за собой и своими детьми не станем следить, если не подскажем им, к чему может привести автоавария, превышение скорости и тому подобное, то мы окажемся в трудной и непоправимой ситуации.

Поскольку я сам являюсь водителем с 30-летним стажем, вожу машину и стараюсь быть водителем, соблюдающим и не нарушающим все правила, то в первую очередь скажу: причинами