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Обращение шейха Ахмада-афанди к водителям

Ассаламу алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатух. Дорогие братья и сёстры! Сегодня я хочу сказать несколько слов, обращаясь к водителям, потому что в последнее время мы часто слышим, видим и сталкиваемся с автоавариями со смертельным исходом.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Особенно сейчас – когда приближается первое сентября, с началом учебного года, если мы не возьмём себя в руки, если мы за собой и своими детьми не станем следить, если не подскажем им, к чему может привести автоавария, превышение скорости и тому подобное, то мы окажемся в трудной и непоправимой ситуации.

 

Поскольку я сам являюсь водителем с 30-летним стажем, вожу машину и стараюсь быть водителем, соблюдающим и не нарушающим все правила, то в первую очередь скажу: причинами

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