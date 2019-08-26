Байкал невозможно покорить, его можно – защитить

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Самое глубокое озеро мира (максимальная глубина – 1620 м, средняя глубина – 730 м) окружено горами и расположено на высоте 456 м над уровнем моря.



Байкал содержит около 19 % мировых запасов пресной воды и является самым большим пресноводным озером на континенте с площадью 31722 кв. км, длиной 636 км и шириной до 48 км.



Озеро включёно в Список природного наследия ЮНЕСКО.

Количество островов на Байкале достигает 27, крупнейшим из которых является о. Ольхон; в него впадает