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Байкал невозможно покорить, его можно – защитить

Величественный Байкал – озеро, находящееся в южной части Восточной Сибири, – по праву является национальным достоянием нашей страны.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Самое глубокое озеро мира (максимальная глубина – 1620 м, средняя глубина – 730 м) окружено горами и расположено на высоте 456 м над уровнем моря.


Байкал содержит около 19 % мировых запасов пресной воды и является самым большим пресноводным озером на континенте с площадью 31722 кв. км, длиной 636 км и шириной до 48 км. 


Озеро включёно в Список природного наследия ЮНЕСКО.
Количество островов на Байкале достигает 27, крупнейшим из которых является о. Ольхон; в него впадает

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