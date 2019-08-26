Байкал невозможно покорить, его можно – защитить
Величественный Байкал – озеро, находящееся в южной части Восточной Сибири, – по праву является национальным достоянием нашей страны.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
43
Самое глубокое озеро мира (максимальная глубина – 1620 м, средняя глубина – 730 м) окружено горами и расположено на высоте 456 м над уровнем моря.
Байкал содержит около 19 % мировых запасов пресной воды и является самым большим пресноводным озером на континенте с площадью 31722 кв. км, длиной 636 км и шириной до 48 км.
Озеро включёно в Список природного наследия ЮНЕСКО.
Количество островов на Байкале достигает 27, крупнейшим из которых является о. Ольхон; в него впадает
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик