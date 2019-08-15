Что? Где? Когда?

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Французы называют сахарную вату «папиной бородой». В Греции прижилось название «бабушкины волосы». На языке африкаанс эта сладость именуется «дыханием призрака».

Как правильно подогревать воду в микроволновке?

Разогревать воду в микроволновой печи опасно, если не положить в кружку какой-нибудь предмет – например, деревянную палочку. Дело в том, что если вода