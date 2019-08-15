Что? Где? Когда?

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Какой продукт за рубежом называют «папиной бородой» или «дыханием призрака»?статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Французы называют сахарную вату «папиной бородой». В Греции прижилось название «бабушкины волосы». На языке африкаанс эта сладость именуется «дыханием призрака».
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