Важность молитвы

41

В многочисленных аятах Корана Всевышний Аллах повелевает людям совершать молитву, что указывает на её важность, и в этом Он не сделал исключения ни для кого, поэтому все люди должны подчиняться приказу Аллаха ﷻ и совершать молитву.



Не повиноваться Богу, не совершая молитву, – уже тягчайший грех. Поэтому слова оправдания некоторых людей «я же грехов не совершаю» не имеют никакого веса.



Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто умышленно не совершил хотя бы один