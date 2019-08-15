12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАктуальноПознавательно

Важность молитвы

Этот мир – мир испытаний. Испытания эти заключаются в том, чтобы повиноваться Всевышнему Творцу – то есть совершать то, что Он повелевает, и избегать того, что Он запрещает. Таких повелений и запретов много, и соблюдение части этих велений не снимает обязанности выполнения других.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
41

В многочисленных аятах Корана Всевышний Аллах повелевает людям совершать молитву, что указывает на её важность, и в этом Он не сделал исключения ни для кого, поэтому все люди должны подчиняться приказу Аллаха ﷻ и совершать молитву. 


Не повиноваться Богу, не совершая молитву, – уже тягчайший грех. Поэтому слова оправдания некоторых людей «я же грехов не совершаю» не имеют никакого веса. 


Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто умышленно не совершил хотя бы один

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Что? Где? Когда?

Какой продукт за рубежом называют «папиной бородой» или «дыханием призрака»?

Каким должен быть халяльный хлеб?

Хлеб – самый популярный продукт в мире. Сегодня в мире существует множество различных сортов и видов хлеба,

Что? Где? Когда?

На каких языках говорят жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии?

Утренняя рутина успешных людей

Утро может быть одним из самых красивых моментов жизни. К сожалению, мы часто слишком обеспокоены, плохо