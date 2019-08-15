Важность молитвы
Этот мир – мир испытаний. Испытания эти заключаются в том, чтобы повиноваться Всевышнему Творцу – то есть совершать то, что Он повелевает, и избегать того, что Он запрещает. Таких повелений и запретов много, и соблюдение части этих велений не снимает обязанности выполнения других.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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В многочисленных аятах Корана Всевышний Аллах повелевает людям совершать молитву, что указывает на её важность, и в этом Он не сделал исключения ни для кого, поэтому все люди должны подчиняться приказу Аллаха ﷻ и совершать молитву.
Не повиноваться Богу, не совершая молитву, – уже тягчайший грех. Поэтому слова оправдания некоторых людей «я же грехов не совершаю» не имеют никакого веса.
Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто умышленно не совершил хотя бы один
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