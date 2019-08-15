Ответы на вопросы от 15.08.2019 (по Шафии)
1. Каким образом женщина должна соблюдать траур после смерти мужа? 2. Можно ли слепому человеку, имеющему возможность нанять проводника за деньги, уполномочить другого совершить за него хадж или умру (малый хадж)? 3. Является ли грехом шить одежду, не соответствующую нормам религии, к примеру кофту без рукавов, юбку до колен и т.п.? Можно ли продавать подобную одежду? 4. Слышала, что при стирке достаточно сполоснуть одежду три раза. Бывает, что из-за сомнений в чистоте, поскольку чувствую некоторый запах, споласкиваю и четыре раза. Считается ли это исрафом (расточительством)? 5. В нашем селе есть старое кладбище. Свободных мест для новых могил уже не осталось: где бы люди ни вырыли землю, непременно там находят кости от прежних захоронений. Можно ли хоронить человека в могиле, в которой обнаружены не до конца истлевшие кости? 6. Я повредил кирпичом ноготь, и он наполовину отошёл. Должна ли в этом случае вода попасть под него при совершении большого или малого омовения?статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
68
1. Каким образом женщина должна соблюдать траур после смерти мужа?
Женщина, у которой умер муж, обязана в течение четырёх месяцев и десяти дней находиться в трауре. То есть отказаться от наведения какой-либо красоты, которая может привлечь к ней внимание, будь то дома или на улице. Ей запрещается надевать яркую одежду, даже если эта одежда из грубой ткани с вышитыми на ней красивыми узорами.
Запрещено умащивать волосы маслами с душистым запахом или без,
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик