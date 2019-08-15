Ответы на вопросы от 15.08.2019 (по Шафии)

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1. Каким образом женщина должна соблюдать траур после смерти мужа?

Женщина, у которой умер муж, обязана в течение четырёх месяцев и десяти дней находиться в трауре. То есть отказаться от наведения какой-либо красоты, которая может привлечь к ней внимание, будь то дома или на улице. Ей запрещается надевать яркую одежду, даже если эта одежда из грубой ткани с вышитыми на ней красивыми узорами.



Запрещено умащивать волосы маслами с душистым запахом или без,