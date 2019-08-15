«Ля иляха илляЛлах»
В каждой капельке дождя: «Ля иляха илляЛлах». В дуновенье ветерка: «Ля иляха илляЛлах». В щебетанье воробья: «Ля иляха илляЛлах»! Шелест листьев слышу я: «Ла иляха илляЛлах». В пенье птичек поутру: «Ля иляха илляЛлах». И сама себе пою: «Ля иляха илляЛлах».статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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У нас будет дом!
У нас будет дом,
Тепло будет в нём,
Мы будем дружить
И долго там жить.
У нас будет дом,
Тепло будет в нём.
Мы вместе пройдём
И стужу и гром.
У нас будет дом,
Тепло будет в нём.
А если кого-то
Коснётся беда,
То мы будем рядом
Друг с другом всегда!
У нас будет дом,
Тепло будет в нём.
Невзгоды уйдут,
И беды пройдут.
А мы будем вместе,
Мы ведь семья!
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