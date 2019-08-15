«Ля иляха илляЛлах»

35

У нас будет дом!

У нас будет дом,

Тепло будет в нём,

Мы будем дружить

И долго там жить.

У нас будет дом,

Тепло будет в нём.

Мы вместе пройдём

И стужу и гром.

У нас будет дом,

Тепло будет в нём.

А если кого-то

Коснётся беда,

То мы будем рядом

Друг с другом всегда!

У нас будет дом,

Тепло будет в нём.

Невзгоды уйдут,

И беды пройдут.

А мы будем вместе,

Мы ведь семья!



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