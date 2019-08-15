Тяжёлая жизнь
Моя мама умерла от эпилепсии, когда мне было восемь месяцев. После её смерти меня воспитывали отец и его больная сестра, инвалид первой группы.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Моя тётя не могла передвигаться на ногах и всю домашнюю работу делала, ползая на коленях, но заботилась обо мне даже лучше многих здоровых мам.
У меня также были три старших брата. Они жили в интернате, и отец, приезжая с заработков, каждый раз забирал их домой.
Отец очень любил и жалел меня, так как я не была обласкана матерью и не почувствовала её любви и заботы.
Братья ревновали отца и с детства не любили меня.
Когда мне исполнилось восемнадцать лет, моя
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