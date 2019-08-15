Тяжёлая жизнь

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Моя тётя не могла передвигаться на ногах и всю домашнюю работу делала, ползая на коленях, но заботилась обо мне даже лучше многих здоровых мам.

У меня также были три старших брата. Они жили в интернате, и отец, приезжая с заработков, каждый раз забирал их домой.

Отец очень любил и жалел меня, так как я не была обласкана матерью и не почувствовала её любви и заботы.

Братья ревновали отца и с детства не любили меня.



Когда мне исполнилось восемнадцать лет, моя