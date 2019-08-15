Хозяйке на заметку: кухонные хитрости

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- Чтобы брокколи и сельдерей хранились дольше, нужно завернуть их в фольгу.

- Баклажан не будет горчить, если перед приготовлением нарезать его на кусочки, посолить и дать немного пустить сок. После этого следует промыть баклажаны в холодной воде.



- Чтобы мороженое не превращалось в морозилке в камень, предварительно положите его в пакет.



- Когда жарите рыбу на гриле, положите под неё несколько кусочков лимона – так она станет вкуснее.



- Картошка не