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Хозяйке на заметку: кухонные хитрости

 Если под рукой не оказалось майонеза, заменить его можно сметаной, перемешав её с желтком сваренного вкрутую яйца и ложкой горчицы.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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- Чтобы брокколи и сельдерей хранились дольше, нужно завернуть их в фольгу. 

- Баклажан не будет горчить, если перед приготовлением нарезать его на кусочки, посолить и дать немного пустить сок. После этого следует промыть баклажаны в холодной воде.


- Чтобы мороженое не превращалось в морозилке в камень, предварительно положите его в пакет.


- Когда жарите рыбу на гриле, положите под неё несколько кусочков лимона – так она станет вкуснее.


- Картошка не

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