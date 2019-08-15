Делиться или не делиться?
Жадность – это плохо. Вряд ли кто-то будет спорить с этим утверждением, отражённым даже в песенке из мультфильма «Остров сокровищ». Однако всегда ли мы правильно понимаем, что такое жадность? Не путаем ли её с проявлением других качеств, которые не назовёшь отрицательными?..статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
22
Представим себе ситуацию: ребёнок, собираясь утром в школу, в спешке забыл дома линейку или карандаш, а обнаружил это уже после звонка. Первая мысль – попросить необходимый предмет у соседа по парте или у других одноклассников. Казалось бы, поделиться с товарищем – естественная и нормальная реакция, а проигнорировать такое обращение или отказать – очень некрасиво. Но что если подобное происходит изо дня в день, из урока в урок?
И хорошо ещё, если выпрошенные таким
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик