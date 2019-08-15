Делиться или не делиться?

22

Представим себе ситуацию: ребёнок, собираясь утром в школу, в спешке забыл дома линейку или карандаш, а обнаружил это уже после звонка. Первая мысль – попросить необходимый предмет у соседа по парте или у других одноклассников. Казалось бы, поделиться с товарищем – естественная и нормальная реакция, а проигнорировать такое обращение или отказать – очень некрасиво. Но что если подобное происходит изо дня в день, из урока в урок?

И хорошо ещё, если выпрошенные таким