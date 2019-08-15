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Делиться или не делиться?

Жадность – это плохо. Вряд ли кто-то будет спорить с этим утверждением, отражённым даже в песенке из мультфильма «Остров сокровищ». Однако всегда ли мы правильно понимаем, что такое жадность? Не путаем ли её с проявлением других качеств, которые не назовёшь отрицательными?..

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Представим себе ситуацию: ребёнок, собираясь утром в школу, в спешке забыл дома линейку или карандаш, а обнаружил это уже после звонка. Первая мысль – попросить необходимый предмет у соседа по парте или у других одноклассников. Казалось бы, поделиться с товарищем – естественная и нормальная реакция, а проигнорировать такое обращение или отказать – очень некрасиво. Но что если подобное происходит изо дня в день, из урока в урок?

 

И хорошо ещё, если выпрошенные таким

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