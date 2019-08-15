Детиотвечают

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– Что такое Космос?

– Это система, где нет воздуха. И для нас Космос – это обычная ночь.

– Почему слёзы солёные?

– Это зависит от того, сколько соли ест человек.

– Зачем ходить в школу?

– Чтобы быть умным.

– Какого изобретения не хватает человечеству?

– Такого изобретения, которое будет работать вместо людей.

Али Османов, 5 лет, Сургут

– Как развеселить человека?

– Для этого существуют специально обученные