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#Детиотвечают

– Почему облака не падают на землю? – Потому что они заполнены воздухом и водой, и очень лёгкие. – Зачем людям дети? – Чтобы радовать. – Почему вода мокрая? – Вода мокрая, потому что никогда не высыхает. – Что такое время? – Это то, что идёт по часам. И время нужно для того, чтобы мы всё успевали. Халима Абдуллаева, 6 лет, Махачкала

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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– Что такое Космос?
– Это система, где нет воздуха. И для нас Космос – это обычная ночь.
– Почему слёзы солёные?
– Это зависит от того, сколько соли ест человек.
– Зачем ходить в школу?
– Чтобы быть умным.
– Какого изобретения не хватает человечеству?
– Такого изобретения, которое будет работать вместо людей.

Али Османов, 5 лет, Сургут

 

– Как развеселить человека?
– Для этого существуют специально обученные

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