Утренняя песенка

21

– Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, какое прекрасное утро! Какой чудесный день!

Так он заливался и чирикал без остановки всё утро.



Рядом на соседнем деревце сидела Ворона и хмуро смотрела на Зяблика. Она очень недовольно каркнула ему в ответ:



– Карр, карр, что же тут расчудесного?! День как день, ничего особенного.



Зяблик удивлённо посмотрел на Ворону:

– Как это что расчудесного? Всё чудесно, и день прекрасный. Смотрите, как всё красиво