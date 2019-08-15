Утренняя песенка
Тёплым осенним утром на ветке куста облепихи, который рос у дороги, радостно чирикал Зяблик:статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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– Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, какое прекрасное утро! Какой чудесный день!
Так он заливался и чирикал без остановки всё утро.
Рядом на соседнем деревце сидела Ворона и хмуро смотрела на Зяблика. Она очень недовольно каркнула ему в ответ:
– Карр, карр, что же тут расчудесного?! День как день, ничего особенного.
Зяблик удивлённо посмотрел на Ворону:
– Как это что расчудесного? Всё чудесно, и день прекрасный. Смотрите, как всё красиво
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