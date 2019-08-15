Статьи «Ас-салама» – повод для обсуждения

47

Хотел выразить огромную благодарность за ваш поистине благородный и востребованный, особенно в последние десятилетия, труд, который направлен не только на религиозное образование, но и на развитие духовной, нравственной и человечной личности.



Информация на страницах «Ас-салама» самая разнообразная и обширная, поэтому газета в наших краях пользуется огромным успехом у всех слоёв населения; темы, затронутые в ней, служат поводом для обсуждения за общим чаепитием и при