Статьи «Ас-салама» – повод для обсуждения
Ассаламу алейкум, уважаемая редакция!статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Хотел выразить огромную благодарность за ваш поистине благородный и востребованный, особенно в последние десятилетия, труд, который направлен не только на религиозное образование, но и на развитие духовной, нравственной и человечной личности.
Информация на страницах «Ас-салама» самая разнообразная и обширная, поэтому газета в наших краях пользуется огромным успехом у всех слоёв населения; темы, затронутые в ней, служат поводом для обсуждения за общим чаепитием и при
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