Осторожно: жара!

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Необходимо осознавать, что аномальная жара и зной уносят жизни людей и могут вызвать обострение имеющихся заболеваний во всех возрастных группах. Хотелось бы особо выделить определённые категории людей, которые подвержены более высокому риску заболеваемости и смертности, обусловленному жарой.

Дети и младенцы. Одно то, что температурная среда, в которой они находятся, и объём потребляемой ими жидкости зависят от тех, кто находится рядом с ними, уже заставляет