Осторожно: жара!
Лето, солнце, жара... Многие мечтали об этом в зимнее время, но сейчас, с приходом лета, в некоторых районах настолько жарко, что говорят уже о его аномальности. Отрицательное влияние сверхвысоких температур на здоровье давно доказано. Но оно может быть предотвращено — при условии соблюдения простых правил, а также осведомлённости обо всех его негативных последствиях.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Необходимо осознавать, что аномальная жара и зной уносят жизни людей и могут вызвать обострение имеющихся заболеваний во всех возрастных группах. Хотелось бы особо выделить определённые категории людей, которые подвержены более высокому риску заболеваемости и смертности, обусловленному жарой.
Дети и младенцы. Одно то, что температурная среда, в которой они находятся, и объём потребляемой ими жидкости зависят от тех, кто находится рядом с ними, уже заставляет
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