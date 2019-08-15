Истории о прежних пророках

45

Всевышний Аллах сделал Посланника Аллаха ﷺ светом очей его уммы (общины). Ещё в младенчестве он осиротел, лишившись родительской заботы и воспитания. Детство его прошло на родине отца, он не выходил за пределы Мекки, вырос в кругу своих родственников-курайшитов и всегда был у них на виду.

Он не умел читать и писать, не ходил к учёным, чтобы обучаться у них этике и другим наукам, и это не было тайной ни для кого. В то же время, будучи ещё юношей, он приобрёл известность среди