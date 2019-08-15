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Истории о прежних пророках

Всевышний Аллах привёл в Священном Коране множество историй о прежних пророках и посланниках, о том, что произошло с их народами. В этих историях содержится много мудрости. С помощью Аллаха ﷻ я постараюсь рассказать вам о некоторых из них.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Всевышний Аллах сделал Посланника Аллаха ﷺ светом очей его уммы (общины). Ещё в младенчестве он осиротел, лишившись родительской заботы и воспитания. Детство его прошло на родине отца, он не выходил за пределы Мекки, вырос в кругу своих родственников-курайшитов и всегда был у них на виду.

 

Он не умел читать и писать, не ходил к учёным, чтобы обучаться у них этике и другим наукам, и это не было тайной ни для кого. В то же время, будучи ещё юношей, он приобрёл известность среди

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