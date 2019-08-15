Истории о прежних пророках
Всевышний Аллах привёл в Священном Коране множество историй о прежних пророках и посланниках, о том, что произошло с их народами. В этих историях содержится много мудрости. С помощью Аллаха ﷻ я постараюсь рассказать вам о некоторых из них.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
45
Всевышний Аллах сделал Посланника Аллаха ﷺ светом очей его уммы (общины). Ещё в младенчестве он осиротел, лишившись родительской заботы и воспитания. Детство его прошло на родине отца, он не выходил за пределы Мекки, вырос в кругу своих родственников-курайшитов и всегда был у них на виду.
Он не умел читать и писать, не ходил к учёным, чтобы обучаться у них этике и другим наукам, и это не было тайной ни для кого. В то же время, будучи ещё юношей, он приобрёл известность среди
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик