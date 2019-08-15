Попытка разрушить Каабу
Абд уль-Мутталиб возвратился в Мекку, рассказал курайшитам обо всём увиденном и велел им разойтись по окрестным горам и холмам. Затем, держась за задвижку двери Каабы, он искренне в мольбе обратился к Господу: «Поскольку враг этого дома – Твой враг, изгони его».статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Тем временем в Магмасе, проснувшись рано утром, Абрахат приказал войску готовиться идти на Каабу. Во главе войска выступал слон по имени Махмуд; рассказывают, что этого слона по просьбе Абрахата прислал Наджаши. Согласно одному из преданий, в войске Абрахата был лишь один слон Махмуд. По поводу количества слонов есть и другие версии: в одном предании сказано, что их было много, в другой версии говорится, что их было двенадцать.
Перед выступлением, когда Махмуда уже снарядили,
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