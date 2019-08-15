Попытка разрушить Каабу

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Тем временем в Магмасе, проснувшись рано утром, Абрахат приказал войску готовиться идти на Каабу. Во главе войска выступал слон по имени Махмуд; рассказывают, что этого слона по просьбе Абрахата прислал Наджаши. Согласно одному из преданий, в войске Абрахата был лишь один слон Махмуд. По поводу количества слонов есть и другие версии: в одном предании сказано, что их было много, в другой версии говорится, что их было двенадцать.



Перед выступлением, когда Махмуда уже снарядили,