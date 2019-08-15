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Ликование Энфилда, радость Египта и Сенегала

Тридцать лет ждали болельщики «красных», чтобы снова назвать себя чемпионами Англии. Всё это время их слабо утешали даже победы в Лиге чемпионов, ведь на Британских островах традиционно триумф в Европе котируется не так, как в премьер-лиге. Из-за коронавируса прождать пришлось ещё дольше. Отпраздновать с болельщиками команда не смогла, но это не имеет значения.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Юргена Клоппа не сразу приняли в Англии. В первое время его постоянно сравнивали с Бренданом Роджерсом, считали, что он ослепляющей улыбкой просто маскирует отсутствие результата. Но сейчас все эти разговоры кажутся нелепыми. На четвёртый год работы немец сделал «Ливерпуль» сильнейшим в Европе, а на пятый подарил болельщикам первую победу в премьер-лиге, пусть и пожертвовав ради неё остальными турнирами. 99 очков, колоссальный отрыв от второго места и твёрдое ощущение, что

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