Ликование Энфилда, радость Египта и Сенегала

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Юргена Клоппа не сразу приняли в Англии. В первое время его постоянно сравнивали с Бренданом Роджерсом, считали, что он ослепляющей улыбкой просто маскирует отсутствие результата. Но сейчас все эти разговоры кажутся нелепыми. На четвёртый год работы немец сделал «Ливерпуль» сильнейшим в Европе, а на пятый подарил болельщикам первую победу в премьер-лиге, пусть и пожертвовав ради неё остальными турнирами. 99 очков, колоссальный отрыв от второго места и твёрдое ощущение, что