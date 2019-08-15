Обзор новостей
Олимпиада. токио–2020 Заявление главы ОКР о положении российских спортсменовстатья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
27
«Им заново нужно начать готовиться к спортивным, международным соревнованиям, которые начнутся, по нашим предположениям, не ранее ноября. Календарь подготовки к этим Играм будет отличаться от того, как мы готовились раньше. Для наших коллег, тренеров, спортсменов наступают непростые времена, но в этой ситуации находятся спортсмены многих стран, несмотря на то, что пандемия нарушила их планы в разный момент. Начало международных стартов, отборочных стартов, которые продолжатся в
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик