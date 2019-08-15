Обзор новостей

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«Им заново нужно начать готовиться к спортивным, международным соревнованиям, которые начнутся, по нашим предположениям, не ранее ноября. Календарь подготовки к этим Играм будет отличаться от того, как мы готовились раньше. Для наших коллег, тренеров, спортсменов наступают непростые времена, но в этой ситуации находятся спортсмены многих стран, несмотря на то, что пандемия нарушила их планы в разный момент. Начало международных стартов, отборочных стартов, которые продолжатся в