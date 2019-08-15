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Замечательно быть кому-то полезным

Это был обычный зимний день. В школе началась перемена. Дети носились по коридору, оставляя повсюду мокрые снежные следы.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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– Эй, ребята, говорят, завтра к нам в класс придёт новенький! – один из самых голосистых парнишек в классе влез прямо на парту и огласил эту новость. 
Все с интересом переглянулись и стали шушукаться. Какой он, этот новенький... Крутой, модный, простой, нелепый, робкий или же, напротив, безумно шустрый и смелый?
Это был 7 «В» класс. Обычные мальчишки и девчонки.


 После уроков классный руководитель попросила всех задержаться. Обещала разговор по душам...

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