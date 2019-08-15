Замечательно быть кому-то полезным
Это был обычный зимний день. В школе началась перемена. Дети носились по коридору, оставляя повсюду мокрые снежные следы.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
28
– Эй, ребята, говорят, завтра к нам в класс придёт новенький! – один из самых голосистых парнишек в классе влез прямо на парту и огласил эту новость.
Все с интересом переглянулись и стали шушукаться. Какой он, этот новенький... Крутой, модный, простой, нелепый, робкий или же, напротив, безумно шустрый и смелый?
Это был 7 «В» класс. Обычные мальчишки и девчонки.
После уроков классный руководитель попросила всех задержаться. Обещала разговор по душам...
–
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик