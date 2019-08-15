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Жизненный путь

Ещё каких-то 150–200 лет назад, а в ряде стран и регионов это актуально и сейчас, жизненный путь ребёнка в целом был предрешён семьёй, в которой он родился, кастой, социальным положением и т. п. Социальные лифты как таковые ещё не были созданы, и пример Михайло Ломоносова был фактически единичным – от ребёнка тогда требовались не только недюжинный ум и способности, но и крайняя твёрдость характера и упорство в достижении поставленной цели.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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В связи с этим жизнь детей и подростков была намного проще, хотя и нельзя сказать – лучше. С раннего возраста ребёнок знал, где он проживёт оставшуюся жизнь, кем будет работать и какую профессию освоит, возможно – на ком женится или за кого выйдет замуж, за редким исключением. 


Нельзя сказать, что безальтернативность однозначно плоха (мы можем наблюдать это на примере видных династий купцов, учёных, ремесленников, военных, дипломатов, врачей и т. п.), однако проблемы

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