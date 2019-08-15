Жизненный путь

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В связи с этим жизнь детей и подростков была намного проще, хотя и нельзя сказать – лучше. С раннего возраста ребёнок знал, где он проживёт оставшуюся жизнь, кем будет работать и какую профессию освоит, возможно – на ком женится или за кого выйдет замуж, за редким исключением.



Нельзя сказать, что безальтернативность однозначно плоха (мы можем наблюдать это на примере видных династий купцов, учёных, ремесленников, военных, дипломатов, врачей и т. п.), однако проблемы