Каким должен быть халяльный хлеб?
Хлеб – самый популярный продукт в мире. Сегодня в мире существует множество различных сортов и видов хлеба, среди которых каждый найдёт что-нибудь на свой вкус. В последнее время на прилавках магазинов можно встретить хлеб с маркировкой «халяль».статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Казалось бы, какие запретные вещества могут содержать буханка и батон? К сожалению, современный хлеб уже совсем не тот, что ели наши предки. С использованием новых технологий выпечки становится всё больше и больше нехаляльных ингредиентов.
Вот на что следует обратить внимание при покупке хлебобулочных изделий.
Жиры
В хлебобулочном производстве часто используются жиры животного, растительного происхождения или кондитерский жир, в
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