Каким должен быть халяльный хлеб?

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Казалось бы, какие запретные вещества могут содержать буханка и батон? К сожалению, современный хлеб уже совсем не тот, что ели наши предки. С использованием новых технологий выпечки становится всё больше и больше нехаляльных ингредиентов.

Вот на что следует обратить внимание при покупке хлебобулочных изделий.

Жиры

В хлебобулочном производстве часто используются жиры животного, растительного происхождения или кондитерский жир, в