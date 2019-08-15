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Посмотри на себя

Всевышний Аллах в Коране сказал (смысл): «Призывай (людей, о Мухаммад ﷺ) на путь твоего Господа с мудростью и хорошим наставлением…» (сура «Ан-Нахль», аят 125).

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Ангар

Лето постепенно ослабляет хват, и невнятно, но отчётливо за горизонтом начинают маячить предвестники осени. Той самой загадочной «леди», которой топовые поэты разных эпох посвящали хокку, надеясь встретить с первым листопадом новую музу или, на худой конец, старую любовь.

 

Мы, южане, ждём прихода осени исключительно потому, что она, по идее, наконец спасёт наши бренные тела от палящих лучей светила и позволит передвигаться по улице, не боясь

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