Посмотри на себя

44

Ангар

Лето постепенно ослабляет хват, и невнятно, но отчётливо за горизонтом начинают маячить предвестники осени. Той самой загадочной «леди», которой топовые поэты разных эпох посвящали хокку, надеясь встретить с первым листопадом новую музу или, на худой конец, старую любовь.

Мы, южане, ждём прихода осени исключительно потому, что она, по идее, наконец спасёт наши бренные тела от палящих лучей светила и позволит передвигаться по улице, не боясь