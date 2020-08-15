Ответы на вопросы от 15.08.2020 (по Ханафи)

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1. Я была замужем, муж ушёл к другой женщине, немусульманке, но развод, сказал, никогда не даст. Прошло шесть лет, и мне мужчина предложил выйти замуж. Нам сказали, что если с первым мужем не было интима шесть месяцев, то наш с ним никях (мусульманский брак) автоматически распадается. И я вышла замуж, родила детей. А теперь нам говорят, что наш брак недействителен, так как первый муж не дал развод. Так ли это?

Длительное отсутствие интимной близости или то, что вы не видели