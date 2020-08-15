Ответы на вопросы от 15.08.2020 (по Ханафи)
1. Я была замужем, муж ушёл к другой женщине, немусульманке, но развод, сказал, никогда не даст. Прошло шесть лет, и мне мужчина предложил выйти замуж. Нам сказали, что если с первым мужем не было интима шесть месяцев, то наш с ним никях (мусульманский брак) автоматически распадается. И я вышла замуж, родила детей. А теперь нам говорят, что наш брак недействителен, так как первый муж не дал развод. Так ли это? 2. Когда опоздавший на ночную молитву за имамом встаёт, чтобы восполнить пропущенный ракаат, нужно ли ему читать вслух? 3. Можно ли давать деньги или хлеб через порог? Есть ли в этом нежелательность? 4. Недавно мои мать и жена поругались. Приехали родители жены, но не смогли договориться. Мать сказала мне дать развод, и её родители тоже этого хотели. Я дал три талака (развода), не зная о последствиях (что не смогу её вернуть). Скажите, пожалуйста, такой развод действителен? Если да, то могу ли я после её нового замужества попросить их развестись, если они не против и до этого не знали о моих намерениях вернуть жену? У нас есть общий сын, всё ещё не могу смириться. 5. Скажите, пожалуйста, можно ли обижаться и не разговаривать с мужем, если он уделяет больше времени телефону, чем мне? 6. Намереваюсь жениться, иншааллах. Но в городе у меня нет родственников, чтобы взять их на никях (договор бракосочетания) в качестве свидетелей, есть только родня со стороны будущей жены. Скажите, пожалуйста, как совершить никях, учитывая данную ситуацию, чтобы не нарушать при этом религиозные нормы? 7. Где должны находиться руки между добавочными такбирами (произношение «Аллаху Акбар!») в праздничном намазе? 8. У меня на правой руке нет пальцев, поэтому иногда приходится брать еду левой рукой и класть в рот. Грех ли это? 9. Является ли соблюдающим мусульманином тот, кто молится пять раз в день, но с ошибками? 10. Можно ли женщине, выходя на улицу, надевать одежду, на которой остался аромат от кондиционера для стирки? Нет ли в этом для неё запрета, как за использование ароматов в одежде? 11. Двое знакомых задолжали мне деньги, каждый по 50 тысяч. Они работают и могут вернуть долг, но не делают этого. Если они не вернут мне в ближайшее время, я принципиально хочу оставить эти деньги им, чтобы они ответили за свой поступок в Судный день перед Всевышним. Правильно ли будет так сделать?статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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1. Я была замужем, муж ушёл к другой женщине, немусульманке, но развод, сказал, никогда не даст. Прошло шесть лет, и мне мужчина предложил выйти замуж. Нам сказали, что если с первым мужем не было интима шесть месяцев, то наш с ним никях (мусульманский брак) автоматически распадается. И я вышла замуж, родила детей. А теперь нам говорят, что наш брак недействителен, так как первый муж не дал развод. Так ли это?
Длительное отсутствие интимной близости или то, что вы не видели
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