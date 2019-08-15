Абу Ханифа: начало его пути к изучению знаний

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Огромное количество мухаддисов, а также учёных ханафитского, шафиитского, маликитского и ханбалитского мазхабов единодушны в признании достоинств и сильных сторон имама.

Имам Абу Ханифа – единственный из всех имамов, удостоившийся титула «Имам аль-А’зам» (величайший из имамов).



Он родился в эпоху сахабов (сподвижников Пророка ﷺ), в 80-м году по хиджре (исламское летоисчисление) в городе Куфа (Ирак), который в то время был мощнейшим центром исламской науки.