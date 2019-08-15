Абу Ханифа: начало его пути к изучению знаний
Имам имамов, светоч уммы (общины) Пророка ﷺ, предводитель факихов (учёных – знатоков права) имам Абу Ханифа являлся уважаемым муджтахидом (обладателем такого уровня знаний, когда человек имеет право самостоятельно извлекать знания из Корана и хадисов Пророка ﷺ), мухаддисом (специалистом по хадисам) и авторитетной личностью. Он действительно был аскетичным, мудрым и набожным человеком.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Огромное количество мухаддисов, а также учёных ханафитского, шафиитского, маликитского и ханбалитского мазхабов единодушны в признании достоинств и сильных сторон имама.
Имам Абу Ханифа – единственный из всех имамов, удостоившийся титула «Имам аль-А’зам» (величайший из имамов).
Он родился в эпоху сахабов (сподвижников Пророка ﷺ), в 80-м году по хиджре (исламское летоисчисление) в городе Куфа (Ирак), который в то время был мощнейшим центром исламской науки.
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