Раздел имущества (кисмат)
Поговорим о том, какие действия обязаны предпринимать владельцы совместного имущества для его раздела. Существует несколько разновидностей владения общим имуществом.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Ифраз – это владение имуществом такого типа, часть которого идентична другой, то есть совместным имуществом может быть сто тонн зерна. Одна часть этого имущества не отличается от другой, тем самым и облегчается процесс деления. В общем выходит, что ифраз – это любое совместное имущество, которое можно измерить в объёме или же взвесить. Данный раздел имущества может осуществляться без посторенней помощи, так как процесс деления очевиден.
Мубадаля (обмен) – это
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