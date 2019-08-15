Раздел имущества (кисмат)

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Ифраз – это владение имуществом такого типа, часть которого идентична другой, то есть совместным имуществом может быть сто тонн зерна. Одна часть этого имущества не отличается от другой, тем самым и облегчается процесс деления. В общем выходит, что ифраз – это любое совместное имущество, которое можно измерить в объёме или же взвесить. Данный раздел имущества может осуществляться без посторенней помощи, так как процесс деления очевиден.



Мубадаля (обмен) – это