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Имам-мухтасиб Московской области: «Воспитывать своих детей я буду обязательно через призму религии Ислам»

Мы сегодня беседуем о духовной жизни Московской области с имамом-мухтасибом Московской области Даудом-хазратом Мухутдиновым.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Дауд-хазрат – молодой, очень эрудированный религиозный деятель. Он познакомит нас с жизнью мусульман подведомственной ему области. 

 

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своём духовном становлении.

– Я родом из города Кыштым Челябинской области – родился, жил, учился там. Когда мне было 11 лет, у нас в городе открылась первая мечеть; это была такая небольшая молельная комната, где имамом был мой родной дядя. И однажды мама отправила меня

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