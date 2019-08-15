Имам-мухтасиб Московской области: «Воспитывать своих детей я буду обязательно через призму религии Ислам»

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Дауд-хазрат – молодой, очень эрудированный религиозный деятель. Он познакомит нас с жизнью мусульман подведомственной ему области.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своём духовном становлении.

– Я родом из города Кыштым Челябинской области – родился, жил, учился там. Когда мне было 11 лет, у нас в городе открылась первая мечеть; это была такая небольшая молельная комната, где имамом был мой родной дядя. И однажды мама отправила меня