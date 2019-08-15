Саад ибн Абу Ваккас رضي الله عنه

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Саад ибн Малик ибн Ухайб ибн Абдуманаф رضي الله عنه родился в Мекке в 595 году, за 23 года до хиджры (переселения) Посланника Аллаха ﷺ в Медину. Он приходится дядей Пророку ﷺ по материнской линии. Его дед Ухайб ибн Абдуманаф был дядей Амины, матери Посланника Аллаха ﷺ.



Посланник Аллаха ﷺ при виде Саада رضي الله عنه говорил: «Это мой дядя, и пусть человек покажет мне своего дядю (подобного Сааду)» (ат-Тирмизи).



Саад رضي الله عنه вырос и воспитывался среди