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Саад ибн Абу Ваккас رضي الله عنه

Саад ибн Абу Ваккас رضي الله عنه является одним из десяти сподвижников, которых Посланник Аллаха ﷺ при жизни обрадовал вестью о Рае, а также последним, кто покинул этот мир из их числа.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Саад ибн Малик ибн Ухайб ибн Абдуманаф رضي الله عنه родился в Мекке в 595 году, за 23 года до хиджры (переселения) Посланника Аллаха ﷺ в Медину. Он приходится дядей Пророку ﷺ по материнской линии. Его дед Ухайб ибн Абдуманаф был дядей Амины, матери Посланника Аллаха ﷺ. 


Посланник Аллаха ﷺ при виде Саада رضي الله عنه говорил: «Это мой дядя, и пусть человек покажет мне своего дядю (подобного Сааду)» (ат-Тирмизи). 


Саад رضي الله عنه вырос и воспитывался среди

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