Достоинство дня Ашура

49

На этот день приходится сотворение Всевышним Аллахом небес и земли, Арша и Курса (Престола), ангелов, первого человека – Адама عليه السلام. Многие важные события в истории прежних пророков также произошли в этот день, и Конец света наступит в день Ашура.

Как следует провести день Ашура

В этот день раздают милостыню (садака), радуют детей и близких, читают Коран, совершают другие богоугодные дела.



Абу Катада аль-Ансари رضي الله عنه рассказывал,