Достоинство дня Ашура
Десятый день месяца Мухаррам называют днём Ашура (от слова «ашара», что означает «десять»). Мухаррам является одним из высокочтимых, священных для мусульман месяцев. А самым ценным днём Мухаррама является день Ашура.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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На этот день приходится сотворение Всевышним Аллахом небес и земли, Арша и Курса (Престола), ангелов, первого человека – Адама عليه السلام. Многие важные события в истории прежних пророков также произошли в этот день, и Конец света наступит в день Ашура.
Как следует провести день Ашура
В этот день раздают милостыню (садака), радуют детей и близких, читают Коран, совершают другие богоугодные дела.
Абу Катада аль-Ансари رضي الله عنه рассказывал,
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