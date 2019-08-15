Почему мольба не принимается?

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В Коране Всевышний Аллах говорит (смысл): «Станете ли вы говорить (о чём-либо) тайно или вслух – поистине, Он (Господь) ведает обо всём, что внутри (вас). Как может этого не знать Тот, Кто сотворил (вас), ведь Он – Проявляющий доброту, Сведущий (обо всём)» (сура «Аль-Мульк», аяты 13–14).



Всевышний знает о том, что происходит с Его рабом, знает того, кто просит, и то, о чём он просит. Человек должен просить Всевышнего так, как будто он просит, будучи на грани жизни и