Почему мольба не принимается?
Слово «дуа» переводится с арабского языка как «мольба, просьба, молитва». Но прежде чем просить о чём-либо Всевышнего, нужно осознать суть просьбы и правильно сформулировать её.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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В Коране Всевышний Аллах говорит (смысл): «Станете ли вы говорить (о чём-либо) тайно или вслух – поистине, Он (Господь) ведает обо всём, что внутри (вас). Как может этого не знать Тот, Кто сотворил (вас), ведь Он – Проявляющий доброту, Сведущий (обо всём)» (сура «Аль-Мульк», аяты 13–14).
Всевышний знает о том, что происходит с Его рабом, знает того, кто просит, и то, о чём он просит. Человек должен просить Всевышнего так, как будто он просит, будучи на грани жизни и
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