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Победи своё эго (нафс)

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Мы вознамерились написать этот труд для всех братьев и сестёр, желающих вступить на истинный путь познания Всевышнего Творца. Да сделает Аллах ﷻ его полезным и благодатным, прежде всего для меня самого, так же как для всех мусульман. Да поможет Аллах ﷻ очиститься от самодовольства и высокомерия.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Уважаемые браться и сёстры!

 

Давайте примем этот призыв как призыв Всевышнего к каждому из нас и попросим Его помощи в избавлении наших сердец от болезни ’ужбу (самолюбия и самодовольства), в очищении нафса (эго). Просим и молим, чтобы Всевышний Сам указал и направил наши сердца на путь истины, а когда наступит время перехода в мир иной, чтобы Он забрал нас в истинной вере, как чистых и покорных рабов Аллаха ﷻ, очищенными от всего наносного.


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