Победи своё эго (нафс)

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Уважаемые браться и сёстры!

Давайте примем этот призыв как призыв Всевышнего к каждому из нас и попросим Его помощи в избавлении наших сердец от болезни ’ужбу (самолюбия и самодовольства), в очищении нафса (эго). Просим и молим, чтобы Всевышний Сам указал и направил наши сердца на путь истины, а когда наступит время перехода в мир иной, чтобы Он забрал нас в истинной вере, как чистых и покорных рабов Аллаха ﷻ, очищенными от всего наносного.



Бесспорно, чем крепче