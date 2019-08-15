Компенсация за наводнение

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Согласно подсчётам учёных, которые приводит ТАСС, в 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, семь из которых нанесли ущерб на 10 млрд долларов каждый. Больше всего пострадали США, Япония, Китай и Индия.



По данным ООН, за последние 20 лет стихийные бедствия привели к гибели 1,3 млн человек по всему миру, причём свыше половины из них – из-за землетрясений. Но больше всего за эти годы было штормов и наводнений. 4,4 млрд человек так или иначе пострадали от чрезвычайных ситуаций