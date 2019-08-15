Компенсация за наводнение
Ежегодно от природных катастроф по всему миру гибнут тысячи людей. Лавины и оползни, лесные пожары, поглощающие населённые пункты, наводнения, накрывающие целые области, торнадо и тропические ураганы, которые сносят всё на своём пути, внезапные землетрясения, извержения вулканов и цунами – все эти природные катаклизмы несут угрозу людям, заставляют бросать нажитые места и уезжать подальше от дислокации чрезвычайной ситуации тысячи людей.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Согласно подсчётам учёных, которые приводит ТАСС, в 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, семь из которых нанесли ущерб на 10 млрд долларов каждый. Больше всего пострадали США, Япония, Китай и Индия.
По данным ООН, за последние 20 лет стихийные бедствия привели к гибели 1,3 млн человек по всему миру, причём свыше половины из них – из-за землетрясений. Но больше всего за эти годы было штормов и наводнений. 4,4 млрд человек так или иначе пострадали от чрезвычайных ситуаций
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