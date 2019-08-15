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Дождь – величайшая милость Всевышнего

Одним из великих поклонений, к которым призывает Всевышний Аллах ﷻ в Коране, является размышление над творениями, что приведёт размышляющего к Единству Творца, Его величию и безграничной милости, а это, в свою очередь, приведёт к увеличению веры и благодарности Господу.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Одним из творений Всевышнего Аллаха, над чем следует поразмыслить, является дождь. 
Всевышний Создатель часто упоминает дождь в Своей Книге (Благородном Коране), что указывает на величие этой милости и её знамение. 


Вода – один из главных ресурсов существования всего живого на земле: людей, животных и растений. Могущественный Аллах ﷻ, ниспосылая с неба дождь, даёт возможность насладиться этим благом, орошая землю, растения. 


В одном из аятов священного

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