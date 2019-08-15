Дождь – величайшая милость Всевышнего

29

Одним из творений Всевышнего Аллаха, над чем следует поразмыслить, является дождь.

Всевышний Создатель часто упоминает дождь в Своей Книге (Благородном Коране), что указывает на величие этой милости и её знамение.



Вода – один из главных ресурсов существования всего живого на земле: людей, животных и растений. Могущественный Аллах ﷻ, ниспосылая с неба дождь, даёт возможность насладиться этим благом, орошая землю, растения.



В одном из аятов священного