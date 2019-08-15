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Мясо: есть или не есть

Моя супруга увлеклась вегетарианством. Раньше я не придавал этому значения, но теперь она пытается отвадить от мяса и моих детей. Внушает им, что мясо вредно, лучше обойтись без него, так и животных сохраним. Я не против здоровых диет, но детям нужно хорошо питаться. Как мне найти общий язык с супругой? О. Ледяев, Астрахань

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Ответ богослова:

Вообще, человек находится халифом (наместником) в этом мире, и всё, что здесь есть, создано во благо него. Однако на него возложена обязанность относиться ко всему окружающему бережно и выражать благодарность Создателю за все эти блага. 


Домашние животные созданы для человека, чтобы он использовал в еду их мясо, из шкуры и шерсти шил себе одежду, а также в качестве транспортного средства. Тем не менее, верующие не имеют права причинять

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