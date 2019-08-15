Мясо: есть или не есть
Моя супруга увлеклась вегетарианством. Раньше я не придавал этому значения, но теперь она пытается отвадить от мяса и моих детей. Внушает им, что мясо вредно, лучше обойтись без него, так и животных сохраним. Я не против здоровых диет, но детям нужно хорошо питаться. Как мне найти общий язык с супругой? О. Ледяев, Астраханьстатья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
29
Ответ богослова:
Вообще, человек находится халифом (наместником) в этом мире, и всё, что здесь есть, создано во благо него. Однако на него возложена обязанность относиться ко всему окружающему бережно и выражать благодарность Создателю за все эти блага.
Домашние животные созданы для человека, чтобы он использовал в еду их мясо, из шкуры и шерсти шил себе одежду, а также в качестве транспортного средства. Тем не менее, верующие не имеют права причинять
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик