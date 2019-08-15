Мясо: есть или не есть

29

Ответ богослова:

Вообще, человек находится халифом (наместником) в этом мире, и всё, что здесь есть, создано во благо него. Однако на него возложена обязанность относиться ко всему окружающему бережно и выражать благодарность Создателю за все эти блага.



Домашние животные созданы для человека, чтобы он использовал в еду их мясо, из шкуры и шерсти шил себе одежду, а также в качестве транспортного средства. Тем не менее, верующие не имеют права причинять