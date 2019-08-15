Как вести себя начальнику?
Как новый начальник, я старался наладить неформальные, дружеские, личные отношения с каждым подчинённым. А в нашем коллективе большинство – женщины. Моя мягкая тактика дала обратный эффект. Сотрудники перестали слушаться, ругаешь – обижаются, женщины объединились в какие-то свои группировки, окажешь внимание одной – другие начинают дуться и саботировать работу. Как выбраться из этого хаоса? И. Курбанов, Москвастатья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Ответ богослова:
Отношения с другими людьми занимают важное место в нашей жизни. Тому, кто хочет достичь высокой степени благочестия, следует поступать с другими так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним.
Посланник Аллаха t сказал: «Не уверует из вас никто (полной верой), пока не полюбит (не пожелает) для своего брата то, что любит (желает) для самого себя» (аль-Бухари, Муслим).
Поэтому, выстраивая свои взаимоотношения, человек в первую очередь
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