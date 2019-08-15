Как вести себя начальнику?

26

Ответ богослова:

Отношения с другими людьми занимают важное место в нашей жизни. Тому, кто хочет достичь высокой степени благочестия, следует поступать с другими так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним.

Посланник Аллаха t сказал: «Не уверует из вас никто (полной верой), пока не полюбит (не пожелает) для своего брата то, что любит (желает) для самого себя» (аль-Бухари, Муслим).



Поэтому, выстраивая свои взаимоотношения, человек в первую очередь