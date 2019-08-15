Сколько должен зарабатывать муж?

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Когда супруги по-разному понимают, какой должна быть «обеспеченная» семья, и их материальные ожидания не совпадают, возникают ссоры и разлады, нередко приводящие к распаду брака.

Так сколько денег нужно для счастья?

В 2017 году эксперты ВЦИОМ попытались понять, сколько денег нужно россиянам для счастья. Было опрошено 1200 респондентов, абсолютное большинство которых смогли назвать конкретную сумму: людей в возрасте 35–44 лет устроил бы доход