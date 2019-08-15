Сколько должен зарабатывать муж?
«Это время роста семейных доходов и роста числа разводов, красивых домов и разрушенных домашних очагов». Вероятно, стандартный ответ женщин – столько, чтобы на всё хватало. Только вот это «всё» сильно разнится в зависимости от социального статуса, региона, местных традиций. Кому-то достаточно куска хлеба с сыром и домашнего молока, главное, чтобы все члены семьи были здоровы, сыты, обуты и одеты, а кто-то не может прожить без виллы на Багамах, прислуги и дорогих украшений.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Когда супруги по-разному понимают, какой должна быть «обеспеченная» семья, и их материальные ожидания не совпадают, возникают ссоры и разлады, нередко приводящие к распаду брака.
Так сколько денег нужно для счастья?
В 2017 году эксперты ВЦИОМ попытались понять, сколько денег нужно россиянам для счастья. Было опрошено 1200 респондентов, абсолютное большинство которых смогли назвать конкретную сумму: людей в возрасте 35–44 лет устроил бы доход
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