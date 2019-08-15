Пожары и последствия
Лето – пора отпусков и отдыха. Но как часто наш отдых оборачивается бедствием для природы!статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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В России только с начала года площадь лесных пожаров превысила отметку в 4 млн га. Это действительно страшно: горят не просто деревья – умирают лёгкие нашей планеты, оказывается под вопросом здоровое будущее наших детей. Но кто же в этом виноват и кто должен следить за сохранностью лесов?
10 июня 2016 года в Государственной думе Российской Федерации сразу во втором и третьем чтениях был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
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